Двадцать минут ушло у столичных спасателей на то, чтобы добраться до территории бывшего завода ЗиЛ и потушить вспыхнувший пожар, сообщили в экстренных службах. В результате инцидента никто не пострадал.

Двадцать минут ушло у столичных спасателей на то, чтобы добраться до территории бывшего завода ЗиЛ и потушить вспыхнувший пожар, сообщили ТАСС в экстренных службах. В результате инцидента никто не пострадал.Сообщение о возгорании поступило в 12:14 — из строящегося здания на Автозаводской улице валил густой черный дым, который привлек внимание жителей окрестных домов. Позже выяснилось, что в небольшой комнате на восьмом этаже вспыхнул утеплитель — именно он и пустил в небо "черный хвост".В 12:34 пожар был потушен, а его площадь не превысила 15 квадратных метров. Никто из рабочих не пострадал.Это далеко не первый пожар на территории бывшего завода ЗиЛ, где ныне возводят многоэтажки, — за последние годы спасателям не раз поступали вызовы о горящих неэксплуатируемых зданиях.