Свое поражение на выборах президента Грузии признал лидер оппозиционной партии Европейская Грузия Давид Бакрадзе. Он пообещал продолжить борьбу в будущем.

Свое поражение на выборах президента Грузии признал лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе.Выступая на брифинге в воскресенье вечером, он заявил, что поддержка избирателей была высокой, тем не менее он не смог победить. "Мы продолжим борьбу в будущем", — пообещал Бакрадзе.По данным exit poll, на выборах побеждает кандидат Саломе Зурабишивили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта" — она набирает, по предварительным данным, 52,3 процента голосов. На втором месте кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе с 28,1 процента голосов, пишет РИА Новости. Бакрадзе набрал около 17 процентов голосов избирателей.Выборы президента Грузии проходили в воскресенье, 28 октября. Избирательные участки закрылись в 20 часов местного времени, начался подсчет голосов. По данным ЦИК, явка избирателей на 17 часов местного времени составила 38,6 процента.Это были последние выборы, которые проводились путем прямого голосования, с 2023 года главу государства будет избирать парламент.