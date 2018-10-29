Самолет авиакомпании Lion Air, потерпевший крушение в Яванском море, предположительно, раскололся на части и затонул после удара о поверхность воды. По последним данным, спасатели уже доставили на берег семь мешков с останками погибших.

Самолет авиакомпании Lion Air, потерпевший крушение в Яванском море, предположительно, раскололся на части и затонул после удара о поверхность воды.Как сообщил ТАСС заместитель руководителя национального Агентства по поиску и спасению Сурио Аджи, Boeing-737 рухнул с высоты примерно 3 тысячи футов (около 914 метров).По последним данным, спасатели уже доставили на берег семь мешков с останками погибших. Их идентификация начнется во вторник, когда будут взяты анализы ДНК у родственников находившихся на борту. Эксперты предупреждают, что состояние тел пассажиров, находящихся под водой, "вероятно, намного хуже".Спасательная операция будет продолжаться всю ночь. О местонахождении бортовых самописцев пока ничего неизвестно. На месте работает группа из 40 водолазов и десятки других специалистов.Самолет индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг. Лайнер упал в море через 13 минут после взлета по неустановленной причине. На борту лайнера находились 189 человек.