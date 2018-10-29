Сотрудники администрации Апшеронского района Кубани подозреваются в халатности, вследствие которой в результате подтопления погибли люди. Такую точку зрения высказало следствие.

Сотрудники администрации Апшеронского района Кубани подозреваются в халатности, вследствие которой в результате подтопления погибли люди. Такую точку зрения высказало следствие.24 октября в Апшеронском и Туапсинском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По данным ГУ МЧС региона, в 29 населенных пунктах произошли подтопления 2365 жилых домов. Всего, по уточненным сведениям, в результате удара стихии шесть человек погибли, 60 пострадали, неизвестна судьба двух человек.Прокуратура Апшеронского района признала законным возбуждение уголовного дела в отношении должностных лиц администрации муниципального образования Апшеронский район по статье "Халатность" Уголовного кодекса РФ. В ходе проверки было установлено, что эти лица были проинформированы о возможном возникновении чрезвычайной ситуации на территории Хадыженского городского и Кабардинского сельского поселений в период с 24 по 26 октября текущего года.Как отмечается, сотрудники муниципалитета допустили преступную небрежность, передает РИА Новости.Пресс-служба прокуратуры добавила, что следствие усматривает прямую причинную связь между ненадлежащим исполнением должностными лицами своих обязанностей и смертью людей.В настоящее время проводится расследование.