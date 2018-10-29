После сообщения о срочной операции на почке, Светлана Лобода резко пропала из эфира. Что случилось со звездой, и к чему приведут певицу проблемы со здоровьем – узнали Дни.ру.

После сообщения о срочной операции на почке, Светлана Лобода резко пропала "из эфира". Что случилось со звездой, и к чему приведут певицу проблемы со здоровьем – узнали Дни.ру."Светлана Лобода очень скоровыздоровеет и выйдет снова на сцену. У нее и раньше были проблемы, и это простостарые болячки, которые неожиданно дали о себе знать. При малейших стрессах,которые испытывает человек, такие обострения – не редкость, – рассказала Дни.руОказывается, боли мучили Светланубольше года, еще во время беременности. "Стремительное развитие болезниначалось как раз в период ожидания ребенка. Артистка попросту старалась необращать внимание на боли", – считает гадалка.По ее словам, Лобода очень скоровернется на сцену. "Гастрольный график никто отменять не собирается. Но ейпридется проходить консультации у специалистов хотя бы раз в год. Кстати, надеватьвысокие каблуки и прыгать по сцене певице опасно. Вижу, что иначе у Светланымогут возникнуть серьезные проблемы со спиной", – предупредила она.Напомним, 23 октября Светлана Лобода была экстренно доставлена в больницу прямо с репетиции своего нового шоу. Во время исполнения сложного танцевального номера певица почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. Ей потребовалась срочная операция.В результате Лобода была вынуждена перенести уже анонсированные концерты. Прямо с больничной койки она обратилась к своим поклонникам. Певица призналась, что после операции плачет от боли и обиды. "Я так ждала этих концертов. Последние полгода мы круглосуточно готовили наше шоу. Я хотела порадовать вас, удивить, вдохновить, отдать вам все, что накопилось во мне – всю мою любовь, все мои песни! Но жизнь – непредсказуема", – заметила Светлана Лобода.