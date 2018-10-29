Президент
России Владимир Путин отказался разговаривать с главой украинского
государства Петром Порошенко. Это значит, что надежд на
улучшение отношений между двумя странами Москва при нынешнем политическом режиме в Киеве больше не питает, уверены эксперты.
Президент
России Владимир Путин отказался разговаривать с главой украинского
государства Петром Порошенко. Это значит, что надежд на
улучшение отношений между двумя странами Москва при нынешнем политическом режиме в Киеве больше не питает, уверены эксперты.
На
состоявшемся недавно заседании дискуссионного клуба "Валдай" российский
лидер дал понять, что Порошенко – списанный материал, уверен политолог
Михаил Погребинский. По мнению аналитика, Путин убедился, что улучшения
отношений между Россией и Украиной в бытность президентом Незалежной ожидать не следует.
Глава
российского государства, отметил политолог, надеется, что хоть о чем-то
можно будет договариваться лишь с новым руководством Незалежной.
"Он публично дал понять, что в оставшееся время он не рассчитывает на
какие-то продвижения с нынешней украинской властью", – сказал
Погребинский в эфире интернет-канала Topinform.
"Путин
сказал, что "ты уже списан. По крайней мере, пока ты не переизбран", -
разъяснил эксперт позицию российского руководства в отношении главы
украинского государства.
О
"рухнувших надеждах" Кремля в отношении киевского режима красноречиво
говорит и подписанный на прошлой неделе Владимиром Путиным указ о
введении санкций против Украины. В ответ на недружественную политику
Незалежной глава российского государства поручил правительству определить
перечень физических и юридических лиц, в отношении которых могут быть
приняты специальные меры экономического характера.
Впрочем,
Владимир Путин может отменить свой указ, но лишь в том случае, если
Киев изменит политику в отношении России. При нынешнем политическом
режиме в Незалежной такая вероятность очень мала. Принцип здесь прост: не хотите по-хорошему – будем по-плохому.
Некоторые меры могут быть очень
болезненными для и без того полуживой украинской экономики. Как отметил ранее премьер-министр Дмитрий
Медведев, Москва может запретить поставки определенных товаров из Незалежной,
только касаться это будет не отраслей, а конкретных поставщиков. Таким
образом, в формирующемся сейчас санкционном списке окажется значительное
число юридических лиц.
В
другой части списка будут физические лица – политики, бизнесмены и
прочие деятели, которые, с точки зрения Кремля, наносят ущерб российским
интересам на Украине. Пока фигурантов ограничительных списков Москва не
раскрывает, заставляя изрядно нервничать элиту Незалежной. "Там будет много достаточно известных людей", – сказал Медведев.
С
большой долей вероятности можно сказать, что прежде всего в
санкционном перечне окажется ближайшее окружение , в том числе
приближенные к нему олигархи. По словам премьер-министра, речь идет о
блокировании активов фигурантов списка, запрете совершать с ними какие-либо
действия. Кроме того, будет запрещено перечисление денежных средств из
источников, которые находятся на расположенных в России источниках.
Иными словами, речь идет о запрете на вывоз капитала.
По
сути, введение санкций против украинских лиц – четкий сигнал,
который Москва посылает Киеву. Прежде всего он предназначен тем,
кто хочет нормализации отношений между двумя странами. Выборы президента
Украины, которые пройдут через полгода, дают шанс на приход к власти в Незалежной
адекватных политиков, которые не будут безропотно плясать под дудку
Запада, а будут думать об интересах украинцев.
А
простые люди, в отличие от политиков, хотят оттепели в отношениях между
двумя странами. Путин, отказавшись разговаривать с Порошенко, ясно дал
понять: Москва ждет того, с кем можно разговаривать и договариваться.