Президент России Владимир Путин отказался разговаривать с главой украинского государства Петром Порошенко. Это значит, что надежд на улучшение отношений между двумя странами Москва при нынешнем политическом режиме в Киеве больше не питает, уверены эксперты.

ПрезидентРоссии Владимир Путин отказался разговаривать с главой украинскогогосударства Петром Порошенко. Это значит, что надежд наулучшение отношений между двумя странами Москва при нынешнем политическом режиме в Киеве больше не питает, уверены эксперты.Насостоявшемся недавно заседании дискуссионного клуба "Валдай" российскийлидер дал понять, что Порошенко – списанный материал, уверен политологМихаил Погребинский. По мнению аналитика, Путин убедился, что улучшенияотношений между Россией и Украиной в бытность президентом Незалежной ожидать не следует.Главароссийского государства, отметил политолог, надеется, что хоть о чем-томожно будет договариваться лишь с новым руководством Незалежной."Он публично дал понять, что в оставшееся время он не рассчитывает накакие-то продвижения с нынешней украинской властью", – сказалПогребинский в эфире интернет-канала Topinform."Путинсказал, что "ты уже списан. По крайней мере, пока ты не переизбран", -разъяснил эксперт позицию российского руководства в отношении главыукраинского государства."рухнувших надеждах" Кремля в отношении киевского режима красноречивоговорит и подписанный на прошлой неделе Владимиром Путиным указ овведении санкций против Украины. В ответ на недружественную политикуНезалежной глава российского государства поручил правительству определитьперечень физических и юридических лиц, в отношении которых могут бытьприняты специальные меры экономического характера.Впрочем,Владимир Путин может отменить свой указ, но лишь в том случае, еслиКиев изменит политику в отношении России. При нынешнем политическомрежиме в Незалежной такая вероятность очень мала. Принцип здесь прост: не хотите по-хорошему – будем по-плохому.Некоторые меры могут быть оченьболезненными для и без того полуживой украинской экономики. Как отметил ранее премьер-министр ДмитрийМедведев, Москва может запретить поставки определенных товаров из Незалежной,только касаться это будет не отраслей, а конкретных поставщиков. Такимобразом, в формирующемся сейчас санкционном списке окажется значительноечисло юридических лиц.другой части списка будут физические лица – политики, бизнесмены ипрочие деятели, которые, с точки зрения Кремля, наносят ущерб российскиминтересам на Украине. Пока фигурантов ограничительных списков Москва нераскрывает, заставляя изрядно нервничать элиту Незалежной. "Там будет много достаточно известных людей", – сказал Медведев.большой долей вероятности можно сказать, что прежде всего всанкционном перечне окажется ближайшее окружение , в том числеприближенные к нему олигархи. По словам премьер-министра, речь идет облокировании активов фигурантов списка, запрете совершать с ними какие-либодействия. Кроме того, будет запрещено перечисление денежных средств изисточников, которые находятся на расположенных в России источниках.Иными словами, речь идет о запрете на вывоз капитала.Посути, введение санкций против украинских лиц – четкий сигнал,который Москва посылает Киеву. Прежде всего он предназначен тем,кто хочет нормализации отношений между двумя странами. Выборы президентаУкраины, которые пройдут через полгода, дают шанс на приход к власти в Незалежнойадекватных политиков, которые не будут безропотно плясать под дудкуЗапада, а будут думать об интересах украинцев.простые люди, в отличие от политиков, хотят оттепели в отношениях междудвумя странами. Путин, отказавшись разговаривать с Порошенко, ясно далпонять: Москва ждет того, с кем можно разговаривать и договариваться.