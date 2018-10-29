Нетрезвый водитель дважды наехал на гулявшего с девятимесячным ребенком москвича, а после сделанного ему замечания вытащил бейсбольную биту и проломил ему голову. Подозреваемого - 29-летнего уроженца Ростовской области - задержали, ему грозит серьезный срок по статье Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Нетрезвый водитель дважды наехал на гулявшего с девятимесячным ребенком москвича, а после сделанного ему замечания вытащил бейсбольную биту и проломил ему голову. Подозреваемого — 29-летнего уроженца Ростовской области — задержали, ему грозит серьезный срок по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Камера наблюдения зафиксировала злоумышленника.Инцидент произошел около восьми часов вечера 27 октября на Селигерской улице: 35-летний фотограф Алексей М. возвращался с сыном из парка, когда его внимание привлекла украшенная для празднования Хэллоуина машина. По данным "МК", мужчина остановился на краю тротуара и достал фотоаппарат, но в этот момент его зацепил проезжавший мимо Opel Astra. На гневные слова в свой адрес водитель отреагировал неадекватно — сдав задом, он еще раз задел пешехода, а когда услышал обещание вызвать на место полицию, вышел из салона и достал бейсбольную биту.На кадрах видно, как злоумышленник направляется по улице вслед за своим "обидчиком". Алексей получил не меньше четырех ударов по голове и, отступая, опрокинул коляску. Его сын оказался на асфальте, но, по счастью, не получил травм — удар смягчил теплый комбинезон. Вступившийся за пострадавшего мужчина сам едва унес ноги. В конце концов хулиган вернулся за руль и уехал, а очевидцы помогли истекавшему кровью Алексею с малышом добраться до магазина "Магнолия", куда вызвали врачей. Позже его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломами костей черепа и рук.Спустя пару часов злоумышленника задержали — им оказался отметивший пару дней назад свое 29-летие уроженец Ростовской области Дмитрий М., ранее судимый за мошенничество. Машиной он управлял в нетрезвом виде. В понедельник суд изберет меру пресечения для подозреваемого, который отказался давать показания.