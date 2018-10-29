Теперь он сядет в тюрьму на 10 лет и 3 месяца

Теперь он сядет в тюрьму на 10 лет и 3 месяцаКонфликт посетителей кафе «Ландыш» закончилась трагедией. Суздальский районный суд признал виновным 32-летнего местного жителя, которого обвиняли в убийстве. Мужчина зарезал незнакомого ему человека.Ссора между ними возникла ночью 24 марта этого года. Один из посетителей кафе повздорил с компанией, которая отдыхала за соседним столиком. После конфликта мужчина съездил домой, взял нож и вернулся обратно.Недалеко от ночного заведения злоумышленник нанес смертельное ранение в грудь 23-летнему парню из компании «обидчиков» подсудимого.Молодой человек скончался на месте, а убийца убежал и попытался избавиться от ножа и одежды. Однако правоохранители все же нашли эти вещдоки.В суде мужчина не стал отрицать своей вины, однако уверял, что не хотел смерти своего обидчика. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет и 3 месяцев лишения свободы.