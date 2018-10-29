Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров
Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров
Во Владимирской области произошел очередной крупный пожар. Ранним утром 29 октября на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании на пилораме. Произошло это в деревне Тургенево Меленковского района.
На место незамедлительно выехали пожарные подразделения. Первые спасатели прибыли уже через 6 минут. Ликвидировать открытое горение удалось за 18 минут. Полностью пилораму потушили только через 3 часа.
Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров. Никто не пострадал.
В ликвидации последствий участвовали 4 единицы техники и 11 человек.