Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров

Общая площадь пожара составила 120 квадратных метровВо Владимирской области произошел очередной крупный пожар. Ранним утром 29 октября на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании на пилораме. Произошло это в деревне Тургенево Меленковского района.На место незамедлительно выехали пожарные подразделения. Первые спасатели прибыли уже через 6 минут. Ликвидировать открытое горение удалось за 18 минут. Полностью пилораму потушили только через 3 часа.Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров. Никто не пострадал.В ликвидации последствий участвовали 4 единицы техники и 11 человек.