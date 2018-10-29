Супруга известного журналиста Дмитрия Диброва 29-летняя Полина перестала демонстрировать точеную фигуру. Ходят слухи, что девушка ожидает четвертого ребенка.

Супруга известного журналиста Дмитрия Диброва 29-летняя Полина перестала демонстрировать точеную фигуру. Ходят слухи, что девушка ожидает четвертого ребенка.Фолловеры Дибровой давно отметили, что молодая мама, позируя для снимков, старается не акцентировать внимание на область талии. Также Полина стала приходить на светские мероприятия в просторной одежде. Все это навело поклонников на мысли о возможной беременности.Появление четы Дибровых на премьере фильма "Богемская рапсодия" только подогрело слухи о скором прибавлении в семействе. Полина пришла на мероприятие в скрывающем фигуру наряде, также на снимках с показа она показалась располневшей.Отметим, что после третьих родов Диброва говорила, что ей требуется небольшой отдых, поэтому рождение детей она ставит на паузу, хотя и говорила, что мечтает о дочери. Девушка подарила мужу сыновей: Александра, Федора и Илью.С тех пор прошло три года. Вероятно, супруга журналиста, уже готова к появлению наследницы. "Девочки – особенное счастье", – совсем недавно сказала она. Отметим, что поклонники обсуждают вопрос беременности Дибровой в соцсетях, однако Полина ситуацию не комментирует.Меж тем, девушка вскоре станет сводной бабушкой. Минувшим летом Дибров сообщил, что его дочь от прошлого брака Лада ждет первенца. Об этом сообщает 7 Дней.ru.