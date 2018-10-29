В столице - новая волна квартирного рейдерства. Десятки москвичей вынуждены бороться за свою жилплощадь. Все они - клиенты одной микрофинансовой организации, туда люди обращались за небольшими займами. Аферисты использовали обкатанный трюк с подменой документов. Вместо кредитных договоров клиенты подписывали дарственные на жилье.

В столице — новая волна квартирного рейдерства. Десятки москвичей вынуждены бороться за свою жилплощадь. Все они — клиенты одной микрофинансовой организации, туда люди обращались за небольшими займами. Аферисты использовали обкатанный трюк с подменой документов. Вместо кредитных договоров клиенты подписывали дарственные на жилье.В свою квартиру Наталия Белаш смогла зайти только в сопровождении полицейских. Незваные гости заявили, что им принадлежит одна из комнат. И это оказалось правдой.- Вот я и есть собственник, друзья! А кто я здесь?Наталья вспоминает: срочно понадобились деньги. В банке отказали, зато микрофинансовая организация предлагала любую сумму без поручителей и под небольшой процент."Я обратилась в компанию "Реальные инвестиции", которой владеют Алиев и Васин. И среди всех документов, которые я подписывала на кредит, они мне подсунули договор дарения", — вспоминает сама пострадавшая.Так Заур Алиев и Никита Васин завладели комнатой в квартире Наталии, подселили людей и стали требовать от женщины за копейки продать свою долю.- Очень агрессивны, я четыре раза снимала побои.- То есть, вас избивали?- Да.По словам юристов, от действий компании "Реальные инсвестиции" в Москве пострадали десятки людей."Только за мои полгода, что я знаю, получив выписку на Алиева, пятьдесят долей квартир на этом человеке записано! Он собственник! И он не один — точно такие же все его подельники!" — говорит юрист, руководитель Общественного правозащитного движения "Мой дом. Против квартирного рейдерства" Наталья Сорокина.Заемщикам давали подписать договор: 100 листов мелким шрифтом. Не прочитав и половины, люди уставали и ставили подписи — как потом оказывалось, под дарственными. Беременную Оксану Мухину заставили семь часов ждать в душном офисе.- Сначала был один договор, потом другой договор, потом был третий договор, где-то там опять опечатка, где-то еще что-то!Подпись мать двоих детей ставила, уже не глядя. И вместо двухсот тысяч по бумагам заняла два миллиона. Теперь требуют отдать квартиру.- Некуда мне идти — на улицу!Где находятся Алиев и Васин, неизвестно: офис закрыт, и будут ли их искать — тоже вопрос. Жертвам мошенников остается обивать пороги судов. Но им говорят: сами виноваты, стоило читать договоры, прежде чем подписывать."И помочь гражданам, которые попали в лапы таких мошенников, можно только через возбужденные уголовные дела. И потом по вновь открывшимся обстоятельствам возвращать квартиры уже в гражданских судах", — говорит юрист, комиссар Общественного комитета по защите от квартирного рейдерства Сергей Лобанов.Наталии Белаш полиция помогла вернуться в квартиру. Профессиональных соседей попросили на выход — дожидаться решения суда. Прихватив свои "болгарки", они пообещали вернуться.- Мне будет очень интересно увидеть вас всех здесь, когда я вернусь с постановлением суда!