Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки лишила лицензии Московский институт телевидения и радиовещания Останкино. Кроме того, была приостановлена лицензия, выданная Московскому технологическому институту

В ведомстве сообщили, что указанное действие провели в соответствии с решением, принятым Арбитражным судом. Высшее учебное заведение обязано прекратить образовательную деятельность в связи с аннулированием лицензии на ее ведение. Сообщается, что в соответствии с принятым решением учредитель обязан осуществить перевод учащихся в другие учреждения, имеющие государственную аккредитацию. При этом требуется письменное согласие студентов. Перевод осуществляют с сохранением стоимости обучения, ее формы и курса.Действие лицензии МИТРО было временно приостановлено в феврале 2018 года. Ранее к учебному заведению применялись иные ограничительные меры, сообщили на сайте Москва 24. Рособрнадзор подготовил законопроект, изменяющий государственную аккредитацию программ вузов. Кроме того, ведомство с 2019 года может отказаться от практики запросов бумажных документов в пользу цифровых технологий.