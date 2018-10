Посольство России в США в воскресенье выразило соболезнования родным и близким жертв стрельбы в синагоге города Питтсбург (штат Пенсильвания) и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

Посольство России в США выразило соболезнования родным и близким питтсбургских жертв, написав об этом в Twitter.It’s hard to imagine a more violent and cynical crime than murder committed during a service of worship. We share the sorrow of those who lost their loved ones at #TreeofLifeSynogogue and wish a speedy recovery to the injured#PittsburghShooting— Russia in USA