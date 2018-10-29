Московское Динамо сыграло с грозненским Ахматом в выездном матче 12-го тура российской премьер-лиги. В столице Чеченской Республики соперники не смогли выявить победителя, завершив матч в безголевую ничью.

Московское "Динамо" сыграло с грозненским "Ахматом" в выездном матче 12-го тура российской премьер-лиги. В столице Чеченской Республики соперники не смогли выявить победителя, завершив матч в безголевую ничью.Ничейный исход позволил продлить "Ахмату" свою беспроигрышную серию, которая теперь достигла трех матчей. Однако вторую встречу подряд грозненцы не могут поразить ворота соперника. После игры они набрали 16 очков, с которыми занимают девятую позицию в турнирной таблице чемпионата России.Московские динамовцы после 12 туров имеют в своем активе 14 баллов и 11-ю строчку в РПЛ.