В венгерском Будапеште завершился чемпионат мира по спортивной борьбе. По итогам соревнований спортсменов в вольной, греко-римской и женской борьбе победителем общекомандного зачета стала сборная России.

В венгерском Будапеште завершился чемпионат мира по спортивной борьбе. По итогам соревнований спортсменов в вольной, греко-римской и женской борьбе победителем общекомандного зачета стала сборная России.Совместными усилиями борцы принесли российской команде 13 медалей, из которых 10 золотых, одна серебряная и две бронзовые. Этот результат позволил сборной России улучшить свое достижение по завоеванным наградам, которое составляло семь золотых медалей. Оно продержалось с 2007-го года.Напомним, что четыре золота, серебро и две бронзы завоевали российские борцы вольного стиля, а шесть наград высшего достоинства – греко-римского.Помимо сборной России на пьедестале также расположились команды Японии (5-1-4) и США (4-3-5).