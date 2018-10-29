Соцсети восторгаются необычным подарком, который преподнесли
в Узбекистане официальному представителю МИД России. Это необычайной красоты букет,
за которым едва видно саму Марию Захарову.
Соцсети восторгаются необычным подарком, который преподнесли
в Узбекистане официальному представителю МИД России. Это необычайной красоты букет,
за которым едва видно саму Марию Захарову.
Огромный шар нежных розовых, бежевых и коралловых оттенков
едва помещается в руках Захаровой. Представителю российского МИДа все же
удалось сделать селфи – хоть задача была и не из легких.
"Фантастический букет! Спасибо, Ташкент", – подписала
снимок Захарова.
Подписчики восхищаются необычным букетом. Они отмечают, что
в Instagram, конечно, много фотографий цветов – но такого они еще не видели. Ну
и, естественно, не обошлось без комплиментов самой Марии. Как заметили
комментаторы, подарок под стать такой умной и красивой женщине.
Пользователи из Узбекистана пишут, что Ташкент просто не мог
отпустить Захарову, не одарив ее такой красотой – это город гостеприимный. Тем
более, что к России граждане этого среднеазиатского государства относятся
прекрасно и всегда будут братским народом.
Как сообщает Sputnik,
28 октября Узбекистан посетила официальная делегация Министерства иностранных
дел России. Прошли консультации, во
время которых представители двух стран обсудили взаимодействие в сфере работы
со средствами массовой информации. Кроме
того, российская делегация встретилась с преподавателями и студентами Университета
мировой экономики и дипломатии.
Напомним, недавно Мария Захарова демонстрировала подписчикам
еще один подарок, полученный в Узбекистане. Ей преподнесли узбекский чапан.
Представитель МИД призналась, что любит самобытное народное искусство.