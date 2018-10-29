Соцсети восторгаются необычным подарком, который преподнесли в Узбекистане официальному представителю МИД России. Это необычайной красоты букет, за которым едва видно саму Марию Захарову.

Соцсети восторгаются необычным подарком, который преподнеслив Узбекистане официальному представителю МИД России. Это необычайной красоты букет,за которым едва видно саму Марию Захарову.Огромный шар нежных розовых, бежевых и коралловых оттенковедва помещается в руках Захаровой. Представителю российского МИДа все жеудалось сделать селфи – хоть задача была и не из легких."Фантастический букет! Спасибо, Ташкент", – подписаласнимок Захарова.Подписчики восхищаются необычным букетом. Они отмечают, чтов Instagram, конечно, много фотографий цветов – но такого они еще не видели. Нуи, естественно, не обошлось без комплиментов самой Марии. Как заметиликомментаторы, подарок под стать такой умной и красивой женщине.Пользователи из Узбекистана пишут, что Ташкент просто не моготпустить Захарову, не одарив ее такой красотой – это город гостеприимный. Темболее, что к России граждане этого среднеазиатского государства относятсяпрекрасно и всегда будут братским народом.Как сообщает Sputnik,28 октября Узбекистан посетила официальная делегация Министерства иностранныхдел России. Прошли консультации, вовремя которых представители двух стран обсудили взаимодействие в сфере работысо средствами массовой информации. Крометого, российская делегация встретилась с преподавателями и студентами Университетамировой экономики и дипломатии.Напомним, недавно Мария Захарова демонстрировала подписчикамеще один подарок, полученный в Узбекистане. Ей преподнесли узбекский чапан.Представитель МИД призналась, что любит самобытное народное искусство.