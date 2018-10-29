Друг солиста группы Нэнси Сергея Бондаренко, умершего при загадочных обстоятельствах, поделился подробностями последних дней артиста. По его словам, мужчина перенес операцию, в результате которой могла быть занесена инфекция.

Друг солиста группы "Нэнси" Сергея Бондаренко, умершего при загадочных обстоятельствах, поделился подробностями последних дней артиста. По его словам, мужчина перенес операцию, в результате которой могла быть занесена инфекция.О том, почему умер солист группы "Нэнси" Сергей Бондаренко, точно неизвестно. 31-летний мужчина умер 18 октября, страшной новостью поделился его отец, певец Анатолий Бондаренко. По версии родственников, Сергей умер от внезапно развившейся болезни. Однако Алексей Горбашов, который был близким другом Сергея Бондаренко и его семьи, высказал другую версию событий.По его словам, Сергей не должен был умирать. Но в какой-то момент что-то пошло не так. "Умирать Сережа не собирался. Да, у него были какие-то проблемы со здоровьем, но не настолько, чтоб умирать в 31 год. Толик и Лена сами не поняли, что с ним произошло. По их словам, у него какая-то шишка вылезла на спине. В больнице ее вырезали. Но, согласитесь, от этого люди не умирают. Судя по всему, в организме развилась какая-то инфекция. После операции Сереже стало только хуже. Его увезли в реанимацию. Подключили к аппарату искусственного дыхания, а через два дня, 18 октября он умер", – цитирует Алексея Горбашова .Сергей увлекался мотоспортом, много путешествовал. В своем микроблоге он часто делился роликами с концертов, а также фотографиями с коллегами из мира шоу-бизнеса.Напомним, группа "Нэнси" была создана Анатолием Бондаренко в 1992 году в Донецкой области. Сергей присоединился к коллективу в 2000-х, выступал вместе с отцом и Андреем Костенко. Поклонники полюбили такие хиты, как "Дым сигарет с ментолом" и "Туман-туман".