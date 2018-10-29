По факту смерти сотрудника телеканала НТВ Никиты Развозжаева проводится проверка, сообщает Следственный комитет.

По факту смерти сотрудника телеканала НТВ Никиты Развозжаева проводится проверка, сообщает Следственный комитет.Тело журналиста обнаружили рядом с жилым домом на северо-востоке Москвы, полученные повреждения характерны для падения с большой высоты.Родственники собираются похоронить Развозжаева в Саратове, сообщает РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства и причины происшествия.