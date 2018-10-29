Избиение рэпера Гуфа (Алексея Долматова) было спланировано заранее. Так считает адвокат музыканта.

Избиение рэпера Гуфа (Алексея Долматова) было спланировано заранее. Так считает адвокат музыканта.Адвокат Сергей Жорин полагает, что это было спланированное преступление. По версии правозащитника, Гуфа пригласили в ресторан "Бункер-42" в Таганском районе Москвы для обсуждения вопросов будущего выступления артиста на этой площадке. Однако, когда артист приехал в заведение, его отвели в отдельное помещение, выставили у дверей охрану и избили. Также у Гуфа отобрали деньги. Адвокат не уточнил сумму, отметив лишь, что она была крупной.В результате избиения Гуф получил сотрясение головного мозга, пишет ТАСС. Также медики зафиксировали перелом двух ребер. "Возможны иные повреждения внутренних органов", — отмечает Жорин.Артист уже написал заявление в полицию. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента, адвокат настаивает на изъятии записей с камер видеонаблюдения внутри заведения и на улицах.Ранее сообщалось, что в ночь на 28 октября в полицию обратился рэпер Гуф с жалобами на то, что ему были причинены телесные повреждения недалеко от станции метро "Таганская".Рэпер Гуф дебютировал в 2000 году в составе группы Rolexx. Он является сооснователем и участником группы CENTR, обладатель нескольких музыкальных премий.Нападению неизвестных не так давно подвергался и рэпер Гнойный. Злоумышленники, подошедшие к нему на парковке, избили музыканта, сказав: "Это тебе за твое творчество!"