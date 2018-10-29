Пилоты авиакомпании Lion Air, самолет которой разбился у берегов Индонезии, неоднократно употребляли метамфетамин, что приводило к расследованиям и арестам. Также у авиакомпании были плохие показатели безопасности.

Пилотов авиакомпании Lion Air, чей самолет разбился у берегов Индонезии, неоднократно ловили на употреблении наркотиков.Издание Sydney Morning Herald пишет, что впервые это произошло в 2011 году. А в декабре 2017 года старший пилот авиакомпании был арестован в номере отеля. У него был найден метамфетамин. Тест на наличие наркотиков в крови дал положительный результат. Причем произошло это за один день до рейса.Между тем, по данным агентства France-Presse, у пилотов разбившегося "Боинга" были документы о прохождении медицинских осмотров и тестировании на наркотики.У авиакомпании были плохие показатели безопасности, передает РИА Новости. С 2002 года в Lion Air произошло более десятка крупных инцидентов или аварий. С 2007 по 2016 год Евросоюз запрещал самолетам Lion Air пролетать над своим воздушным пространством.Boeing 737 совершал рейс из Джакарты на Суматру. Через 13 минут после вылета он пропал с радаров. На борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шестеро других членов экипажа. Все они погибли. Перед последним рейсом у самолета обнаружили техническую неисправность, однако после ремонта его допустили к полету.