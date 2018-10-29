Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев вручил Айрату Валееву медаль «За доблесть в службе» МВД России...

В Год волонтера, а также в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев вручил сотруднику московской полиции полковнику полиции Айрату Валееву медаль «За доблесть в службе» МВД России.Свою награду Айрат Валеев получил в рамках номинации «Участие в патриотическом воспитании и сохранении исторической памяти» на церемонии награждения представителей волонтерских движений, среди которых - участники добровольческих объединений, сотрудники органов внутренних дел и курсанты образовательных организаций системы МВД России.Айрат Анасович служит в органах внутренних дел с 2003 года. Сейчас он работает в должности заместителя начальника отдела ревизионного обеспечения Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве. На протяжении 9 лет, помимо службы в полиции, Айрат Валеев в качестве добровольца принимает активное участие в раскопках в местах боевых сражений, а также в поиске родственников солдат, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Айрат Валеев отметил, что супруга Верена не только поддерживает его достойное увлечение, но и оказывает посильную помощь в работе с архивными документами.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве