Правоохранители напомнили родителям об административной и уголовной ответственности, к которым могут привлекаться взрослые и несовершеннолетние.

Во Дворце детского и юношеского творчества областного центра состоялось общегородское родительское собрание. Одним из вопросов, вынесенных на обсуждение, стала детская безопасность. Освятили тему начальник подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Владимиру подполковник полиции Элеонора Апшиниекс и начальник отделения УНК УМВД России по Владимирской области Анна Жарова.В своем выступлении правоохранители акцентировали внимание на вопросах, касающихся административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений и правонарушений, а также на профилактических мерах, предпринимаемых правоохранителями для снижения потребления запрещенных веществ подростками.Родители задали полицейским интересующие их вопросы, на которые получили компетентные ответы.