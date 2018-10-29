Злоумышленница представила паспорт на чужое имя и совместно с сообщником, который выступил в качестве поручителя заёмщика, завладела денежными средствами...

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮЗАО задержали42-летнюю жительницу Подмосковья, подозреваемую в мошенничестве в сфере кредитования.В ОМВД России по району Коньково с заявлением о мошенничестве обратился сотрудник службы безопасности одного из столичных банков, расположенных на Профсоюзной улице. Мужчина рассказал, что неизвестные получили кредит в размере 995 тысяч рублей. Позднее выяснилось, что документы, по которым был оформлен кредит, имеют признаки подделки.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО на территории Московской области была задержана подозреваемая в совершении данного преступления 42-летняя жительница Подмосковья.Установлено, что злоумышленница представила паспорт на чужое имя и совместно с сообщником, который выступил в качестве поручителя заёмщика, завладела денежными средствами. Деньги соучастники потратили на личные нужды.Следственным отделением ОМВД России по району Коньково возбуждено уголовное по признакам преступления предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования», в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время проводится ряд мероприятий, направленных на установление и задержание соучастника противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8-499-129-75-56