Артист Максим Галкин рассказал своим поклонникам, что набрал несколько лишних килограммов. В качестве доказательства он прикрепил фотографию на своей странице в Instagram.

Артист Максим Галкин рассказал своим поклонникам, что набрал несколько лишних килограммов. В качестве доказательства он прикрепил фотографию на своей странице в Instagram.Недавно телеведущий признался, что потерял прежнюю форму и больше не может скрывать свой неподтянутый живот. "Глупый пингвин робко прячет тело жирное в гримёрке... С животиком пора что-то делать", – написал с шуткой Галкин.Большинство подписчиков не согласились с артистом и похвалили его тело: "Просто красавчик. Не надо на себя наговаривать", "Не парьтесь, Максим. Вы в отличной форме", "Все нормально! Ничего делать не нужно". Некоторые напомнили, что нужно принимать себя таким, какой ты есть: "Очень красивое тело! Надо любить себя таким какой есть!", "Главное, чтобы вам было хорошо в своем теле". А кто-то написал шуточный ответ телеведущему: "Глупый пингвин скромно прячет. Умный – смело достает".Однако среди них нашлись и те, кто раскритиковал Галкина и посоветовал ему больше заниматься спортом: "Подкачайся, Максим!", "Надо подкачаться! И еще тратить калорий больше, чем потреблять", "Грудные мышцы надо подкачать", "Специально выращивал, чтобы показать?".Недавно телеведущий Максим Галкин разместил на своей странице в Instagram забавный ролик из передачи "Лучше всех". Артист сидит на кушетке психоаналитика и рассказывает о своих душевных проблемах маленькому мальчику.Он поделился, что с ним "никто не хочет дружить", потому что он всем жалуется, что у него "плохое настроение". Малыш объяснил, что во всем виновата сказка про Колобка. "Господи... Мы не знали... Он действует на подсознание? То есть мы веками находимся под действием этого страшного орудия – Колобка?!", – уточнил Галкин. Подписчики оценили юмор артиста и похвалили забавное выступление.