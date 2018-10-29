Американцы продолжают нагнетать ситуацию у берегов Крыма. На сей раз Пентагон отправил к полуострову самолет-разведчик Посейдон. Совсем недалеко от зоны его маневров расположен Крымский мост.

Американцыпродолжают нагнетать ситуацию у берегов Крыма. На сей раз Пентагонотправил к полуострову самолет-разведчик "Посейдон". Совсем недалеко отзоны его маневров расположен Крымский мост.Каксообщается, помимо "Посейдона" в полете рядом с южным побережем Россииучаствовал американский самолет-разведчика принял участиеразведывательный беспилотник американских ВВС Global Hawk. О маневрах сообщил ресурс PlaneRadar.Поимеющимся сведениям, "Посейдон" совершил облет побережья Крыма иКраснодарского края. При этом к главной базе российского Черноморскогофлота – Севастополю – самолет разведчик подлетал на расстояние 35километров.последнее время отмечается повышенная активность американской разведки врегионе. На прошлой неделе самолет ВВС США RC-135V также проводилразведку в районе Крыма и Краснодарского края. В Москве неоднократнопризывали Вашингтон отказаться от подобных операций, однако Пентагонпросьбам российского оборонного ведомства отказал.Возросшаяактивность Запада в этом регионе может быть связана в том числе снедавно открывшимся . На Украине призывали нанести ударпо трассе через Керченский пролив. Подобные призывы нашли поддержку вамериканской прессе. Поэтому не исключено, что разведывательныемероприятия в районе могут быть связаны с подготовкой вооруженной акциипротив Крымского моста.Нуа пока ставит новые рекорды. Как сообщается, с моментаоткрытия трассы через Керченский пролив и до конца октября по нейпроехало уже больше трех миллионов транспортных средств. Среднесуточнаяинтенсивность с начала октября составляет более 9,34 тыс. автомобилей всутки", – сказано в сообщении инфоцентра "Крымский мост".При этом почти 20% трафика составили грузовые машины. За последний месяц по дороге через Керченский пролив в направлении Крыма проехали 24 тысячи грузовиков. В обратную сторону по Крымскому мосту передвигались 22,5 тысячи транспортных средств.середине мая этого года президент России Владимир Путин открылавтомобильную часть трассы через Керченский пролив. Глава государствалично проехал по дороге за рулем КамАЗа.Сейчаспродолжается строительство железнодорожной части моста. Рабочие вбиваютсваи, собирают металлоконструкции пролетов. Открытие железнодорожнойчасти намечено на следующий год. Через Крымский мост поезда свяжутСимферополь и другие города полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом,Ростовом-на-Дону, Казанью, Екатеринбургом.