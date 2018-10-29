Поклонники с нетерпением ждут выхода очередных серий. Дата выхода третьего
сезона сериала Ольга намечена на 6 ноября этого года.
Поклонники с нетерпением ждут выхода очередных серий. Дата выхода третьего
сезона сериала "Ольга" намечена на 6 ноября этого года.
Исполнительница
главной роли Яна Троянова рассказала о том, как снимался новый сезон, что будет
с героиней в новых сериях и с какими трудностями ей пришлось столкнуться.
Оказывается, актриса чуть не пострадала
на съемках третьего сезона
Новые серии начали снимать зимой. По словам Трояновой, артистам
пришлось тяжко. "Мы, конечно, до сих пор в шоке все. Все отморозились, лечились
потом долго, но умудрились в зимней одежде доснять все же в июне третий сезон",
– цитирует главную героиню сериала "Ольга"
Помимо непростых погодных условий, расслабиться Яне Трояновой не
давали и режиссеры. "На съемках подходил режиссер и ведро воды на голову
выливал, если не так играла", – поделилась звезда.
Актриса очень волнуется и надеется, что зрителю понравится
продолжение По ее словам, с главной героиней "все будет смешно
и трогательно". Также артистка отметила, что главная мысль, которую создатели и
актеры сериала хотят донести до зрителей – это возможность принять и полюбить
жизнь такой, какая она есть.
В новом сезоне Ольга пытается принять свою семью. Будет ли
четвертый сезон сериала пока не известно. По словам Трояновой, это будет
зависеть от того, как зайдет третий сезон.