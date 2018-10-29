Поклонники с нетерпением ждут выхода очередных серий. Дата выхода третьего сезона сериала Ольга намечена на 6 ноября этого года.

Поклонники с нетерпением ждут выхода очередных серий. Дата выхода третьегосезона сериала "Ольга" намечена на 6 ноября этого года.Исполнительницаглавной роли Яна Троянова рассказала о том, как снимался новый сезон, что будетс героиней в новых сериях и с какими трудностями ей пришлось столкнуться.Оказывается, актриса чуть не пострадалана съемках третьего сезонаНовые серии начали снимать зимой. По словам Трояновой, артистампришлось тяжко. "Мы, конечно, до сих пор в шоке все. Все отморозились, лечилисьпотом долго, но умудрились в зимней одежде доснять все же в июне третий сезон",– цитирует главную героиню сериала "Ольга"Помимо непростых погодных условий, расслабиться Яне Трояновой недавали и режиссеры. "На съемках подходил режиссер и ведро воды на головувыливал, если не так играла", – поделилась звезда.Актриса очень волнуется и надеется, что зрителю понравитсяпродолжение По ее словам, с главной героиней "все будет смешнои трогательно". Также артистка отметила, что главная мысль, которую создатели иактеры сериала хотят донести до зрителей – это возможность принять и полюбитьжизнь такой, какая она есть.В новом сезоне Ольга пытается принять свою семью. Будет личетвертый сезон сериала пока не известно. По словам Трояновой, это будетзависеть от того, как зайдет третий сезон.