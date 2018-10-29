Женщина должна заплатить 20 тысяч рублей

Женщина должна заплатить 20 тысяч рублейВ местную прокуратуру обратился житель Кольчугино. Мужчина хотел оформить договор ОСАГО в страховой компании «СЕРВИСРЕЗЕРВ».Менеджер по страхованию начала навязывать ему дополнительную услугу - комбинированное страхование автомобиля. У сотрудницы вышло вынудить мужчину все-таки приобрести полис страхования за тысячу рублейВ прокуратуре подчеркнули, что действия женщины привели к дополнительным материальным затратам кольчугинца и нарушили его право на свободу заключения договора.Статья 15.34.1 КодАП РФ предусматривает административную ответственность за навязывание имеющему намерение заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона о конкретном виде обязательного страхования.Навязчивого менеджера оштрафовали на 20 тысяч рублей.