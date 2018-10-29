Бурю восторга вызвал в сети архивный снимок, опубликованный
Екатериной Стриженовой. Известная актриса и телеведущая представила на суд
поклонников фотографию, сделанную в студенческие годы. И поздравила их с
праздником.
Бурю восторга вызвал в сети архивный снимок, опубликованный
Екатериной Стриженовой. Известная актриса и телеведущая представила на суд
поклонников фотографию, сделанную в студенческие годы. И поздравила их с
праздником.
Свой пост Стриженова посвятила 100-летию комсомола – юбилей
отмечается 29 октября. Актриса написала,
что и она была комсомолкой, гастролировала по огромной стране с известным
ансамблем "Калинка".
"С Днем рождения Комсомола – сегодня исполняется 100
лет! Поздравляю всех,кто вступал в ряды ВЛКСМ! Я была комсомолкой, ездила с
ансамблем #калинка на агитпоездах по всей стране на комсомольские стройки
...Это часть моей жизни, это наша история!", – подписала снимок в Instagram Екатерина (орфография
и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Подписчики отреагировали бурно. "Ну сумасшедшая
красота!!! Какая красоточка была, такая и осталась!", "Александра
очень на Вас похожа, просто одно лицо!", "Саша копия Вы!!!", "Вы
не изменились совсем)", – наперебой комментировали поклонники. Но больше всего поразила фанатов одна
особенность. "Такая длинная шея – как так? А вообще не сильно изменилась",
– удивляется комментатор.
Младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых -
Александра, которая так похожа свою мать в молодые годы – 18-летняя студентка
МГУ. Старшая дочь, Анастасия, родилась в 1988 году. В 2013-м она вышла замуж за
финансиста Петра Грищенко, а в апреле этого года сделала Екатерину бабушкой.
Напомним, на днях Екатерина Стриженова и ее супруг -
российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер Александр
Стриженов – отметили 31-ю годовщину свадьбы. Александр и Екатерина познакомились
на съемках фильма "Лидер". Оба школьника были заняты в главных ролях.
С тех пор они не расставались, и поженились, как только им исполнилось 18 лет.