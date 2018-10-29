Бурю восторга вызвал в сети архивный снимок, опубликованный Екатериной Стриженовой. Известная актриса и телеведущая представила на суд поклонников фотографию, сделанную в студенческие годы. И поздравила их с праздником.

Бурю восторга вызвал в сети архивный снимок, опубликованныйЕкатериной Стриженовой. Известная актриса и телеведущая представила на судпоклонников фотографию, сделанную в студенческие годы. И поздравила их спраздником.Свой пост Стриженова посвятила 100-летию комсомола – юбилейотмечается 29 октября. Актриса написала,что и она была комсомолкой, гастролировала по огромной стране с известнымансамблем "Калинка"."С Днем рождения Комсомола – сегодня исполняется 100лет! Поздравляю всех,кто вступал в ряды ВЛКСМ! Я была комсомолкой, ездила сансамблем #калинка на агитпоездах по всей стране на комсомольские стройки...Это часть моей жизни, это наша история!", – подписала снимок в Instagram Екатерина (орфографияи пунктуация оригинала – Прим. ред).Подписчики отреагировали бурно. "Ну сумасшедшаякрасота!!! Какая красоточка была, такая и осталась!", "Александраочень на Вас похожа, просто одно лицо!", "Саша копия Вы!!!", "Выне изменились совсем)", – наперебой комментировали поклонники. Но больше всего поразила фанатов однаособенность. "Такая длинная шея – как так? А вообще не сильно изменилась",– удивляется комментатор.Младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых -Александра, которая так похожа свою мать в молодые годы – 18-летняя студенткаМГУ. Старшая дочь, Анастасия, родилась в 1988 году. В 2013-м она вышла замуж зафинансиста Петра Грищенко, а в апреле этого года сделала Екатерину бабушкой.Напомним, на днях Екатерина Стриженова и ее супруг -российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер АлександрСтриженов – отметили 31-ю годовщину свадьбы. Александр и Екатерина познакомилисьна съемках фильма "Лидер". Оба школьника были заняты в главных ролях.С тех пор они не расставались, и поженились, как только им исполнилось 18 лет.