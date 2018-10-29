В Париже стартовал престижный теннисный турнир серии Мастерс, призовой фонд которого составляет почти 4,9 миллиона евро. Россиянин Карен Хачанов смог пробиться во второй раунд соревнований.

В Париже стартовал престижный теннисный турнир серии "Мастерс", призовой фонд которого составляет почти 4,9 миллиона евро. Россиянин Карен Хачанов смог пробиться во второй раунд соревнований.В матче первого круга Хачанов переиграл серба Филипа Крайиновича. Встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:2​​​ в пользу российского теннисиста, который в следующем раунде сыграет с 12-м номером посева британцем Кайлом Эдмундом.