Виктория Берникова, прославившаяся благодаря реалити-шоу Дом-2, сообщила о том, как неудачно посетила косметолога. Женщина пожаловалась на то, что ее лицо и губы перекосило.

Виктория Берникова, прославившаяся благодаря реалити-шоу "Дом-2", сообщила о том, как неудачно посетила косметолога. Женщина пожаловалась на то, что ее лицо и губы перекосило.Виктория Берникова была одной из самых эффектных участниц реалити-шоу "Дом-2". Однако она покинула проект, вышла замуж и родила детей. Тем не менее, за жизнью Вики следят множество поклонников и представители СМИ.Недавно Берникова по совету знакомых отправилась к одному из столичных косметологов, чтобы сделать так называемые "уколы красоты". Однако что-то пошло не так, и Виктория изменилась до неузнаваемости. Ее верхнюю губу раздуло, а лицо перекосило. Дошло до того, что Берникова даже перестала выходить на улицу."У меня случилась беда. После уколов красоты одного из московских косметологов у меня перекосило лицо и губы. Доктор снимает с себя ответственность. Из-за случившегося мне пришлось отказаться от роли ведущей нового реалити-шоу – в таком виде я просто не могу работать в кадре. Если косметолог не возместит мне моральный ущерб, то я подам в суд", – цитирует Викторию Берникову .Звезда "Дома-2" рассчитывала стать ведущей передачи в Ростове-на-Дону, но из-за изменившейся внешности женщина не может выйти на съемочную площадку. К слову, неудачные манипуляции с лицом могут негативно сказаться и на основном доходе Берниковой. Напомним, Виктория является владелицей линии одежды, лицом которой является.В настоящее время женщина подсчитывает моральный и материальный ущерб, нанесенный врачом злополучной клиники, и готовит документы в суд.