Домашняя игра закончилась поражением. Футболисты Владимирского Торпедо в эти выходные встретились со «Знаменем труда» из Орехово-Зуево. Игра проходила в рамках Первенства России среди команд группы «Запад» второго дивизиона. Матч прошел на домашнем для владимирцев стадионе.

Домашняя игра закончилась поражением. Футболисты Владимирского "Торпедо" в эти выходные встретились со Знаменем труда из Орехово-Зуево. Игра проходила в рамках Первенства России среди команд группы Запад второго дивизиона. Матч прошел на домашнем для владимирцев стадионе. Уже в первом тайме ворота "чёрно-белых" поразил полузащитник Антон Петров. К слову, в течение игры один гол владимирцев отменил судья. После этого "чёрно-белым" назначили штрафной удар, однако, возможность команде реализовать не удалось. Не помог торпедовцам и назначенный в ходе матча пенальти. Во второй раз ворота "торпедовцев" поразил защитник соперников Василий Чижиков. Переломить ситуацию в свою пользу владимирским футболистам так и не удалось. В итоге встреча завершилась со счётом 0:2 в пользу гостей из Орехово-Зуево. Это уже третье поражение, которое терпит команда в играх Первенства России.