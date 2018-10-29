Помогли вернуться домой. Двое сотрудников транспортной полиции во время службы на железнодорожном вокзале Владимира обнаружили пожилую женщину без документов.

Помогли вернуться домой. Двое сотрудников транспортной полиции во время службы на железнодорожном вокзале Владимира обнаружили пожилую женщину без документов. Бабушка не смогла пояснить, зачем туда пришла. Выяснилось, что женщину уже ищут московские полицейские. Она страдает потерей памяти. Пожилую женщину передали прибывшим за ней родственникам.