В Москве на 67-м году жизни скончалась актриса театра и кино, телеведущая, одна из основательниц и первых ведущих нижегородского Радио Рандеву Марина Ливанова (Либакова). Она умерла в воскресенье, 28 октября, под утро, последние несколько лет тяжело болела.

В Москве на 67-м году жизни скончалась актриса театра и кино, телеведущая, одна из основательниц и первых ведущих нижегородского "Радио Рандеву" Марина Ливанова (Либакова). Как сообщает ТАСС со ссылкой на друзей актрисы в Нижнем Новгороде, Ливанова умерла в воскресенье, 28 октября, под утро. Она несколько лет тяжело болела.Марина Ливанова родилась в городе Горький, закончила факультет истории и английского языка Нижегородского (Горьковского) государственного педагогического института им. Горького, а затем — актерский факультет Высшего театрального училища имени Щукина в Москве. Работала в театрах, на телевидении, снималась в фильмах "Аляска Кид", "Враг народа — Бухарин", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Дуэнья" и других.В последние десятилетия преподавала в Театральном институте имени Щукина, а также в МГУ имени Ломоносова и НИУ ВШЭ, где вела авторские курсы сценической речи и этикета.