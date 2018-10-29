В Краснодаре старшина присяжных влюбилась в подсудимого и пыталась склонить остальных присяжных вынести ему оправдательный приговор, передает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

В Краснодаре старшина присяжных влюбилась в подсудимого и пыталась склонить остальных присяжных вынести ему оправдательный приговор, передает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.Мужчина и его подельники обвинялись в убийстве, грабеже, разбое, похищении человека и других тяжких преступлениях. 39-летняя старшина присяжных, уже не являясь участником уголовного судопроизводства, решила склонить остальных заседателей к вынесению оправдательного вердикта.Об этом она рассказала знакомому своего возлюбленного, под видом которого выступил сотрудник уголовного розыска. Она предоставила личные данные присяжных, которым нужно было заплатить за оправдательный приговор. Затем встретилась с одной из присяжных и внедренным оперативником, убеждала ее, что подсудимый не виноват, и пыталась выяснить отношение к нему других присяжных.Свою вину в итоге женщина признала в полном объеме, уголовное дело уже передано в суд.