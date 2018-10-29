Стали известны подробности работы Рауля Рианчо на посту главного тренера московского Спартака. 58-летнему специалисту, который сейчас исполняет роль наставника красно-белых, отведено четыре матча, за которые он должен проявить себя и удержаться в клубе.

Стали известны подробности работы Рауля Рианчо на посту главного тренера московского "Спартака". 58-летнему специалисту, который сейчас исполняет роль наставника "красно-белых", отведено четыре матча, за которые он должен проявить себя и удержаться в клубе.Напомним, что ранее в отставку был отправлен итальянец Массимо Каррера. При Рианчо "Спартак" провел только один матч. 25 октября "красно-белые" сыграли вничью с "Рейнджерс" (0:0) в гостевой встрече группового этапа Лиги Европы. Таким образом у Рианчо, по информации издания "Бизнес Online", есть еще три матча, чтобы проявить себя.