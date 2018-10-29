Мощный антибиотик, уничтожающий возбудителей туберкулеза,
разработали ученые из Индии и США. Препарат справляется с бактериями,
устойчивыми к действию существующих медикаментов.
Мощный антибиотик, уничтожающий возбудителей туберкулеза,
разработали ученые из Индии и США. Препарат справляется с бактериями,
устойчивыми к действию существующих медикаментов.
Главная проблема в лечении туберкулеза, особенно обострившаяся
в последние годы – устойчивость его возбудителей к лекарственным средствам.
Специалисты отмечают, что появлению резистентных
бактерий способствует не только неправильно выбранная врачебная стратегия, но и
прерывание пациентами лечения.
Бактерии Mycobacterium tuberculosi (известные также как
"палочки Коха") обладают способностью прятаться внутри клеток,
резистентных к действию антибиотиков. Они становятся уязвимы лишь тогда, когда
ищут новый объект для заражения. Новый препарат эффективен именно потому, что
как раз в этот момент он и пробивается к микроорганизмам.
Туберкулез – широко распространенное в мире инфекционное
заболевание, вызываемое различными видами микобактерий. Оно обычно поражает легкие,
передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле и чихании больного.
Раньше туберкулез считался "болезнью социального дна".
Однако уже много лет он перестал быть недугом исключительно маргинальных слоев
населения. Сегодня в России туберкулезом заболевают преимущественно люди в
возрасте 18-44 лет. Особенно уязвимы члены семей больного, курильщики, а также
люди, страдающие хроническими заболеваниями легких и сахарным диабетом, пишет
"МедикФорум".
"Крайне агрессивные активные компоненты лекарства
захватывают электроны некоторых молекул, делая их опасными для всего организма
и способными проникнуть в клетку для борьбы с возбудителем туберкулеза", -
поясняют исследователи принцип действия нового лекарства.
Авторы исследования уверены, что новое лекарство поможет
пациентам значительно быстрее справиться с туберкулезом, чем при любых других
курсах лечения.