Мощный антибиотик, уничтожающий возбудителей туберкулеза, разработали ученые из Индии и США. Препарат справляется с бактериями, устойчивыми к действию существующих медикаментов.

Мощный антибиотик, уничтожающий возбудителей туберкулеза,разработали ученые из Индии и США. Препарат справляется с бактериями,устойчивыми к действию существующих медикаментов.Главная проблема в лечении туберкулеза, особенно обострившаясяв последние годы – устойчивость его возбудителей к лекарственным средствам.Специалисты отмечают, что появлению резистентныхбактерий способствует не только неправильно выбранная врачебная стратегия, но ипрерывание пациентами лечения.Бактерии Mycobacterium tuberculosi (известные также как"палочки Коха") обладают способностью прятаться внутри клеток,резистентных к действию антибиотиков. Они становятся уязвимы лишь тогда, когдаищут новый объект для заражения. Новый препарат эффективен именно потому, чтокак раз в этот момент он и пробивается к микроорганизмам.Туберкулез – широко распространенное в мире инфекционноезаболевание, вызываемое различными видами микобактерий. Оно обычно поражает легкие,передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле и чихании больного.Раньше туберкулез считался "болезнью социального дна".Однако уже много лет он перестал быть недугом исключительно маргинальных слоевнаселения. Сегодня в России туберкулезом заболевают преимущественно люди ввозрасте 18-44 лет. Особенно уязвимы члены семей больного, курильщики, а такжелюди, страдающие хроническими заболеваниями легких и сахарным диабетом, пишет"МедикФорум"."Крайне агрессивные активные компоненты лекарствазахватывают электроны некоторых молекул, делая их опасными для всего организмаи способными проникнуть в клетку для борьбы с возбудителем туберкулеза", -поясняют исследователи принцип действия нового лекарства.Авторы исследования уверены, что новое лекарство поможетпациентам значительно быстрее справиться с туберкулезом, чем при любых другихкурсах лечения.