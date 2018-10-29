Депутат Верховной рады Владимир Арьев вызвал полицию из-за посетителей концерта в пионерских галстуках.

Депутат Верховной рады Владимир Арьев, пришедший на вечеринку "Дискотека 80-х" с женой, не смог отдохнуть, потому что ему помешали посетители в пионерских галстуках.Увидев сограждан в неподобающем виде, депутат решил, что это провокаторы, и вызвал полицию.Концерт для Арьева был испорчен, и депутат покинул вечеринку. После приезда правоохранительных органов депутат также написал заявление.Обо всем этом Арьев написал на своей странице в социальной сети Facebook.C мая 2015 года на Украине действует закон, запрещающий пропаганду советской символики,- "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов".