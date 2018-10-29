В театре Ленком, где с 1967 года служил Николай Петрович, началась траурная церемония. Корреспондент Dni.Ru одним из первых сказал слова сочувствия вдове актера Людмиле Поргиной.

В театре Ленком, где с 1967 года служил Николай Петрович, началась траурная церемония. Корреспондент Dni.Ru одним из первых сказал слова сочувствия вдове актера Людмиле Поргиной.В фойе Ленкома утопает в цветах портрет артиста. Рядом – многочисленные правительственные телеграммы со словами сочувствия – от Владимира Путина, Сергея Собянина, Владимира Мединского.Гроб с телом актера установлен на сцене, где Караченцов сыграл в двух десятках спектаклях. Последний раз он работал здесь незадолго до роковой автоаварии – в 2004 году в спектакле "Город миллионеров". Звучат песни, которые записал артист, и сердце сжимается, когда слышишь: "Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду"...Сын, невеста, внучка, и конечно, вдова Николая Петровича сидят рядом. Корреспондент Dni.Ru поблагодарил Людмил Поргину, с которой актер прожил с 1975 года за то, что все эти годы она продлевала ему жизнь, окружив безмерной заботой и любовью."Так ведь это моя обязанность перед мужем, людьми и богом быть с ним до конца в радости и горе, – улыбнулась Поргина. – Он мне сказал перед смертью, что будет ждать меня ТАМ, где мы будем уже навсегда неразлучны".Напомним, Караченцов скончался 26 октября в больнице Красногорска от онкологического заболевания и отказа почек. До своего 74-го дня рождения он не дожил всего один день...