Ветеран футбола скончался на турнире во Владимире. Речь о 55-летнем тренере ярославской команды Сергее Новоселове. Как сообщает пресс-служба администрации области, трагедия произошла в субботу в физкультурно-оздоровительном комплексе на ул. Парижской коммуны. Там проходил межрегиональный турнир по футболу в возрастной категории 55+, посвященный юбилею тренера Виктора Пузанова.

Ветеран футбола скончался на турнире во Владимире. Речь о 55-летнем тренере ярославской команды Сергее Новоселове. Как сообщает пресс-служба администрации области, трагедия произошла в субботу в физкультурно-оздоровительном комплексе на ул. Парижской коммуны. Там проходил межрегиональный турнир по футболу в возрастной категории 55+, посвященный юбилею тренера Виктора Пузанова. На мероприятие приехали любители футбола из соседних регионов. Как стало известно, беда случилась не во время игры, а в момент, когда тренер поднимался по лестнице. Несмотря на помощь спортивных медиков на месте и оперативный приезд "скорой", спасти Сергея не удалось. По предварительному диагнозу, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. 55-летний спортсмен тренировал футбольную команду УМВД России по Ярославской области, был играющим тренером ветеранской футбольной команды «Форвард». Свои соболезнования в связи с трагическим событием родным и близким тренера уже выразил губернатор области Владимир Сипягин. Он отметил, что ветеран футбола был примером для своей команды.