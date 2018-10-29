Мальчик, проглотивший фрагмент воздушного шарика в тюменском детском саду, скончался.

Мальчик, проглотивший фрагмент воздушного шарика в тюменском детском саду, скончался. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Следственного комитета РФ по Тюменской области.Ранее сообщалось, что в начале сентября четырехлетний мальчик, находясь на прогулке на территории детского сада, проглотил фрагмент латексного воздушного шара. Латекс перекрыл доступ кислорода к легким, и наступила клиническая смерть. Сотрудники детсада долго не обращали внимания на состояние ребенка, думая, что он заснул. Вызванной бригаде скорой помощи удалось реанимировать ребенка. Однако мозг ребенка продолжительное время оставался без кислорода, и мальчик впал в глубокую кому, и все это время находился областной больнице № 1 города Тюмени."В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", — говорится в сообщении регионального Следкома. В случившемся заведующая детским садом обвинила родителей, сославшись на то, что они плохо воспитывали ребенка, проглотившего опасный предмет.