УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Ибишовой Кармелиты Ильмановны, 2004 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Ибишовой Кармелиты Ильмановны, 2004 года рождения, жительницы г. Москвы, которая 28 октября 2018 года ушла из дома в поселении Рязановское и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 14-15 лет, рост 155-160 см, плотного телосложения, волосы черные длинные, глаза карие.Была одета: пальто черного цвета с меховыми вставками на рукавах, черная юбка, туфли голубого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79