ОМВД России по району Зябликово устанавливает местонахождение пропавшей без вести Балюк Юлии Александровны, 13.12.1983 года рождения...

ОМВД России по району Зябликово устанавливает местонахождение пропавшей без вести Балюк Юлии Александровны, 13.12.1983 года рождения, жительницу г. Москвы, которая 21 октября 2018 года ушла из дома на улице Мусы Джалиля и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: славянской народности, на вид 35-40 лет, рост 170-175 см, полного телосложения, волосы короткие, глаза карие.Была одета: спортивный костюм синего цвета со вставками бордового цвета, кроссовки серого цвета, при себе имеет оранжевую сумку.Особые приметы: на виске слева небольшая вмятина, на левой руке шрам от ожога.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-группа УВД по ЗАО(499) 233-91-93