У 27-летнего жителя Московской области при себе находились 83 свертка с неизвестным веществом...

Сотрудники 2-го батальона полиции ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в незаконной попытке сбыта наркотического средства.В результате отработки оперативной информации сотрудники полиции на улице Радио задержали 27-летнего жителя Московской области. При себе у мужчины находились 83 свертка с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – мефедроном, общей массой более 200 граммов.Как установлено, наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60