В Грузии состоялись выборы президента страны.

В Грузии состоялись выборы президента страны. В 20 часов местного времени закрылись 3705 избирательных участков, на которые сделать свой выбор пришли более 40 процентов имеющих право голоса.В этом году граждане Грузии в последний раз избрали главу государства прямым голосованием. Из-за внесенных в Конституцию изменений следующего президента Грузии выберут уже 300 делегатов, пишет РИА Новости.В выборах участвовали 25 кандидатов, среди которых основными претендентами считаются Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе. Победителем станет кандидат, набравший минимум 50 процентов плюс один голос. Второй тур выборов состоится, если ни одному из кандидатов не удастся набрать больше половины голосов.