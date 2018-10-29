Малышка скатилась с горки и ударилась левой стопой о твердое основание мата

Малышка скатилась с горки и ударилась левой стопой о твердое основание матаРегиональная прокуратура провела проверку одной из организаций в Гусь-Хрустальном. Фирма занимается оказанием услуг детского досуга.Прокуроры установили, что на 3-м этаже одного из зданий бизнесмен оборудовал детскую игровую комнату. Одно из развлечений там – лабиринт, предназначенный для детей от 6-ти лет. Летом этого года сотрудники клуба пустили туда 4-летнюю девочку.Администраторы не предупредили её родителей о несоответствии игрового оборудования требованиям безопасности. Малышка скатилась с горки и ударилась левой стопой о твердое основание мата. Девочке диагностировали закрытый перелом.В отношении работников детского клуба возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности здоровья. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6-ти лет со штрафом до 500 тысяч рублей.