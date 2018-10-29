В Италии в шести из 20 областей страны объявлен наивысший уровень опасности в связи с проливными дождями и штормовым ветром, ожидающимися в ближайшее время.

В Италии в шести из 20 областей страны объявлен наивысший уровень опасности в связи с проливными дождями и штормовым ветром, ожидающимися в ближайшее время. Такие данные сообщает департамент гражданской защиты страны.В регионах мобилизованы все службы из-за сложной метеорологической обстановки, которая будет характеризоваться сильными дождями с порывистым ветром.В минувшие выходные на большей части полуострова прошли сильные дожди, грозы и местами град.О высшем уровне опасности объявлено на севере страны – в областях Венето, Лигурия, Фриули-Венеция-Джулия, Ломбардия и Трентино-Альто-Адидже. Первыми погибшими от непогоды стали четверо жителей области Калабрия, расположенной на юге страны – они погибли в результате оползня. Трое погибших были рабочими, проводившими срочные работы на канализационной сети вечером 27 октября. Также на месте погиб местный предприниматель, занимавшийся ремонтом подобной инфраструктуры в регионе.В областях Лигурия и Фриули-Венеция-Джулия, а также в большей части областей Тоскана и Венето (в том числе в Венеции) закрыты детские школы и сады. Также учебные заведения будут закрыты в понедельник в Риме. В качестве меры предосторожности на севере области Трентино-Альто-Адидже перекрыто движение по некоторым локальным железнодорожным линиям, передает ТАСС.