Правоохранители совместно с членами отряда ЮИД и родительским активом провели тематические встречи со школьниками младших классов.

В Киржаче сотрудники ОГИБДД Отд МВД России по Киржачскому району совместно с членами отряда Юных инспекторов движения и родительским активом провели тематические встречи в рамках «Недели безопасности дорожного движения».Ключевая цель мероприятий - пресечение и предупреждение нарушений правил дорожного движения юными пешеходами.Сотрудники ОГИБДД провели рейд вблизи образовательных учреждений, где расположены нерегулируемые пешеходные переходы. Особое внимание было обращено на школьников, которые пересекают проезжую часть без сопровождения взрослых. Юным участникам дорожного движения инспекторы напомнили правильный алгоритм действий пешехода при пересечении проезжей части. В частности, полицейские обратили внимание на факторы, отвлекающие внимание при переходе дороги и способные привести к трагедии: наушники, разговор по телефону, неосмотрительный и неожиданный для водителей выход на дорогу. Все это отвлекает от дорожной обстановки и пешеход может не заметить приближающуюся опасность.В свою очередь юные инспекторы дорожного движения в здании школ проверяли у учеников младших классов наличие фликеров на рюкзаках и верхней одежде. Юным пешеходам, у которых не оказалось фликеров, инспекторы ГИБДД вручили световозвращающие наклейки, чтобы юные пешеходы стали заметными на дороге.