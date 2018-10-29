21-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения

21-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения29-летняя девушка погибла под колесами автомобиля Toyota в поселке Красное-на-Волге в Костромской области, сообщает региональное управление ГИБДД.ДТП случилось около 11 часов утра. Очевидцы сообщили, что автомобиль двигался с превышением скорости. На искусственной неровности иномарку подбросило, и водитель потерял управление. Машину вынесло на тротуар, где находилась девушка.Водителя задержали сотрудники ГИБДД. За рулем иномарки был сотрудник крупного ювелирного предприятия. Установлено, что 21-летний молодой человек получил права в августе 2015 года. Оказалось, что водитель был пьян.