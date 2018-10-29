Роспотребнадзор временно закрыл этот магазин

Роспотребнадзор временно закрыл этот магазинСпециалисты Роспотребнадзора по Владимирской области выявили нарушения санитарного законодательства в продуктовом магазине микрорайона Нововязники.В магазине, где торговали продуктами в полном ассортименте – от сырой до готовой продукции - не было водоснабжения и канализации.Продавцы не соблюдали правила товарного соседства. Так, например, сливочное масло хранилм вперемешку с фаршем из мяса.Сотрудники нарушали и правила хранения продуктов. Рыба и курица лежали прямо на полу в коробках без подтоварников. Сырую продукцию продавали вместе с готовой на одних и тех же весах.Все выявленные нарушения создают угрозу для жизни и здоровья населения, а также опасны возникновением и распространением массовых инфекционных заболеваний.За выявленные нарушения на индивидуального предпринимателя составили протоколы о временном приостановлении деятельности.