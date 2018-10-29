Пожар на пилораме. По информации регионального МЧС, возгорание произошло рано утром в понедельник в деревне Тургенево Меленковского района. Сигнал спасателям поступил в 6.17 утра.

Пожар на пилораме. По информации регионального МЧС, возгорание произошло рано утром в понедельник в деревне Тургенево Меленковского района. Сигнал спасателям поступил в 6.17 утра. Пожарные были на месте через 6 минут после сообщения. Полностью потушить пожар удалось только в 9.45. Всего выгорело 120 квадратным метров. К счастью, обошлось без пострадавших.